5 Contoh Bacaan Ikhfa Syafawi dalam Alquran

ADA 5 contoh bacaan ikhfa syafawi dalam Alquran perlu diperhatikan dalam pelafalannya.

Ikhfa Syafawi merupakan hukum bacaan tajwid mim sukun. Apabila ada mim mati (مْ) bertemu dengan huruf hijaiyah ba (ب), maka cara membacanya adalah disamarkan di bibir semari didengungkan sekitar 2 hingga 3 harakat atau 1 1/1 alif.

Perlu diketahui, bacaan ikhfa syafawi diharuskan mendengung, karena jika tidak maka hukum bacaannya akan berubah menjadi idzhar.

Berikut ini contoh bacaan ikhfa syafawi dalam Al Quran:

1. Surat Al-Baqarah ayat 8

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُولُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَۘ

Artinya: "Dan di antara manusia ada yang berkata, "Kami beriman kepada Allah dan hari akhir," padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman."

Dibaca: Wa minannaasi man yaquulu Aamannaa billahiwabil yaumil aakhiri wamaa Humm-Bimu'miniin.