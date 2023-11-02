Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

5 Contoh Bacaan Ikhfa Syafawi dalam Alquran

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |08:32 WIB
5 Contoh Bacaan Ikhfa Syafawi dalam Alquran
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

ADA 5 contoh bacaan ikhfa syafawi dalam Alquran perlu diperhatikan dalam pelafalannya.

Ikhfa Syafawi merupakan hukum bacaan tajwid mim sukun. Apabila ada mim mati (مْ) bertemu dengan huruf hijaiyah ba (ب), maka cara membacanya adalah disamarkan di bibir semari didengungkan sekitar 2 hingga 3 harakat atau 1 1/1 alif.

Perlu diketahui, bacaan ikhfa syafawi diharuskan mendengung, karena jika tidak maka hukum bacaannya akan berubah menjadi idzhar.

Berikut ini contoh bacaan ikhfa syafawi dalam Al Quran:

1. Surat Al-Baqarah ayat 8

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُولُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَۘ

Artinya: "Dan di antara manusia ada yang berkata, "Kami beriman kepada Allah dan hari akhir," padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman."

Dibaca: Wa minannaasi man yaquulu Aamannaa billahiwabil yaumil aakhiri wamaa Humm-Bimu'miniin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/612/3183357//viral-Vvuc_large.jpg
Kisah Pahit ASN di Bengkulu, Dipecat Usai Videonya Injak Alquran Viral di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183058//alquran-FcEy_large.jpg
5 Contoh Mad Layyin dalam Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/614/3182305//alquran-bRqM_large.jpg
5 Ayat Alquran soal Kepahlawanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/614/3181835//alquran-C57j_large.jpg
Bacaan Surat Yasin Ayat 38: Arab, Latin, dan Terjemahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/614/3181214//alquran-Evw2_large.jpg
5 Contoh Idgham Mimi dalam Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/330/3177633//alquran-PkvT_large.jpg
Alquran Ingatkan Manusia untuk Jaga Bumi, Jangan Buat Kerusakan
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement