HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Hukum Bacaan Alif Lam Qamariyah dan Contohnya di Alquran

Muhammad Maulana Riziq , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |19:01 WIB
Hukum Bacaan Alif Lam Qamariyah dan Contohnya di Alquran
Ilustrasi hukum bacaan alif lam qamariyah dan contohnya di Alquran. (Foto: Shutterstock)
HUKUM bacaan alif lam qamariyah. Dalam Alquran, salah satu tajwid yang perlu dipelajari adalah alif lam (ال). Hukum tajwid ini dikenal dengan dua kelompok hukumnya yakni alif lam syamsiah dan alif lam qomariyah.

Perbedaan keduanya terletak dari cara membacanya. Untuk alif lam qamariyah, huruf alif lam-nya dibaca secara jelas. Sementara dibaca tidak jelas atau lebur ke dalam huruf syamsiah di depannya untuk alif lam syamsiah.

Terakhir, bentuk tulisan antara keduanya juga terlihat berbeda. Hukum alif lam qomariyah biasanya ditandai dengan harakat sukun ( ْ- ). Dementara alif lam syamsiah ditandai dengan harakat tasydid ( ّ- ).

Hukum Tajwid Alif Lam dalam Alquran

1. Alif lam syamsiah

Alif lam syamsiah adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda (isim) dan diawali dengan salah satu dari huruf-huruf syamsiah. Dengan kata lain, hukum bacaan ini terjadi bila alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiah.

Menurut buku "Ilmu Tajwid Lengkap" karya Samsul Amin, huruf-huruf syamsiah berjumlah 14. Huruf yang dimaksud yakni tha (ط), tsa (ث), shad (ص), ra (ر), ta (ت), ta (ت), dha (ض), dzal (ذ), nun (ن), dal (د), zai (ز), sin (س), zha (ظ), syin (ش), dan lam (ل).

Hukum bacaan ini juga biasa disebut dengan idgham syamsiah sebab memiliki kemiripan dalam cara membacanya. Hukum alif lam syamsiah membuat hurufnya menjadi lebur dengan huruf syamsiah yang mengikutinya. Atau seolah-olah membuang lam sukun dan mentasydidkan huruf-huruf syamsiah.

Contoh Bacaan Alif Lam Syamsiah dalam Alquran

- Surat An-Naziat Ayat 34

ءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ dibaca atiṭ-ṭāmmatul-kubrā

Alasan: alif lam bertemu dengan huruf tha (ط)

- Surat At-Tariq Ayat 3

ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ dibaca an-najmuṡ-ṡāqib

Alasan: alif lam bertemu dengan huruf tsa (ث)

- Surat At-Taubah Ayat 10

هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ dibaca huwat-tawwābur-raḥīm

Alasan: alif lam bertemu dengan huruf ta (ت)

- Surat Al Fatihah Ayat 3

ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ dibaca ar-raḥmānir-raḥīm

Alasan: alif lam bertemu dengan huruf ra (ر) 

