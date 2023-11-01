Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Contoh Bacaan Iqlab dalam Alquran serta Pelafalannya

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |19:40 WIB
Contoh Bacaan Iqlab dalam Alquran serta Pelafalannya
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

CONTOH bacaan Iqlab dalam Alquran serta pelafalannya sangat penting diperhatikan. Alasannya, terdapat satu hukum bacaan tajwid yang digunakan oleh umat Islam ketika membaca Alquran.

Dalam ilmu tajwid, iqlab mengacu pada penggantian bunyi bacaan nun mati ( نْ ) atau tanwin ( ــًــ, ــٍــ, ــٌــ ) menjadi bunyi "mim” (م) ketika huruf setelahnya adalah huruf iqlab yaitu "ba" (ب). Penggantian bunyi disertai dengan denganungan yang tersembunyi.

Sedangkan, dalam Al-Qur'an, bacaan Iqlab ditandai dengan adanya huruf "mim" kecil (م), yang menjadi tanda bahwa kalimat tersebut mengikuti hukum bacaan Iqlab.

Cara membaca iqlab dengan benar adalah menukar nun mati ( نْ ) atau tanwin ( ــًــ, ــٍــ, ــٌــ ) dengan mim mati disertai dengan dengung. Bibir atas dan bawah menutup dan menyertainya dengan suara bergetar selama dua harakat atau satu alif.

Supaya lebih jelas, berikut adalah contoh iqlab dalam Al Qur’an:

-QS Al-Alaq ayat 15

لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ

Cara membacanya: Dalam potongan ayat tersebut terdapat huruf tanwin bertemu dengan huruf ba (ب) maka dibaca, la nasfa'am bin nasiyah.

Halaman:
1 2
