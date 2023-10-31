Hukum Tajwid Surat Al Maun Ayat 1-7 dan Pengertiannya

HUKUM tajwid Surat Al Maun Ayat 1–7 dan pengertiannya bisa diketahui di sini. Al Maun adalah surat ke-107 dalam kitab suci Alquran. Al Maun memiliki arti Barang yang Berguna dan diambil dari ayat terakhir dari surat ini.

Pokok isi Surat Al Maun menjelaskan ancaman terhadap mereka yang tergolong menodai agama, yakni menindas anak yatim, tidak menolong orang yang meminta-meminta, riya' atau ingin dipuji sesama manusia, lalai dalam sholat, serta enggan menolong dengan barang-barang berguna.

Dilansir dari Quran Kemenag, berikut ini bacaan lengkap Surat Al Maun Ayat 1–7 dan terjemahannya:

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِۗ(1)فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَۙ(2)وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِۗ(3)فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَۙ(4)الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَۙ(5)الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاۤءُوْنَۙ(6)وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ࣖ(7)

"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, (yaitu) yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya, dan enggan (memberi) bantuan."