Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Tafsir Surat Al Maun Ayat 1-7 Lengkap dengan Artinya tentang Barang yang Berguna

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |11:45 WIB
Tafsir Surat Al Maun Ayat 1-7 Lengkap dengan Artinya tentang Barang yang Berguna
Ilustrasi untuk tafsir surat Al Maun (Foto: Shutterstock)
A
A
A

TAFSIR Surat Al Maun Ayat 1-7 akan dibahas kali ini. Sebagai umat Islam, kitab suci Alquran merupakan pedoman hidup yang utama. Karena itulah, membaca Alquran wajib dilakukan oleh seluruh muslim.

Salah satu surat dalam Alquran yang wajib diketahui isinya adalah Surat Al Maun atau ‘Barang yang Berguna’. Surat ke-107 dalam Alquran ini menjelaskan tentang orang-orang yang celaka karena mendustakan agama.

Guna mengetahui lebih lanjut, berikut tafsir surat Al Maun Ayat 1-7 dilansir dari quran.kemenag.com, Selasa (17/10/2023).

Ayat 1 

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ

A ra'aitallazi yukazzibu bid din

Artinya: “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?”

Ayat pertama pada surat ini menjelaskan mengenai pertanyaan Allah Ta’ala kepada Nabi Muhammad SAW mengenai orang-orang yang mendustakan agama.

Ayat 2 

فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ

Fa zalikallazi yadu ul yatim

Artinya: “Itulah orang yang menghardik anak yatim.”

Di ayat selanjutnya, Allah menjelaskan jika salah satu sifat orang yang mendustakan agama adalah mereka yang menolak dan membentak anak yatim yang datang padanya untuk memohon belas kasihan atas kebutuhan hidupnya. Penolakan tersebut yang dianggap sebagai penghinaan dan takabur.

Ayat 3 

وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ

Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin

Artinya: “dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.”

Ayat ke 3 menjelaskan bahwa Allah SWT menegaskan lebih lanjut sifat pendusta itu, yaitu dia tidak mengajak orang lain untuk membantu dan memberi makan orang miskin. Bila tidak mau mengajak orang memberi makan dan membantu orang miskin berarti ia tidak melakukannya sama sekali.

Berdasarkan keterangan di atas, bila seorang tidak sanggup membantu orang-orang miskin maka hendaklah ia menganjurkan orang lain agar melakukan usaha yang mulia itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/330/3177633/alquran-PkvT_large.jpg
Alquran Ingatkan Manusia untuk Jaga Bumi, Jangan Buat Kerusakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/330/3175584/alquran-brYT_large.jpg
Hukum Membuka Halaman Alquran dengan Jari Dibasahi Ludah, Bolehkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/614/3171649/alquran-y0Kd_large.jpg
Arti Wakafa Billahi Syahida serta Tulisan Arab dan Tafsir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/330/3170865/alquran-71Bp_large.jpg
7 Cara Berinteraksi dengan Alquran, Jalan Raih Keberkahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/614/3165054/alquran-LA27_large.jpg
Keutamaan Surat Al Insyirah, Urusan Dimudahkan hingga Hajat Dikabulkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/330/3158431/alquran-c9Ev_large.jpg
Hadis tentang Surat Al-Waqiah Lengkap dengan Keutamaannya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement