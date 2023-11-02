Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

3 Manfaat Luar Biasa Menghafal Hadits Nabi, Bisa Mendapat Nadhrah

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |12:03 WIB
3 Manfaat Luar Biasa Menghafal Hadits Nabi, Bisa Mendapat Nadhrah
Ilustrasi manfaat menghafal hadits Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

MANFAAT menghafal hadits Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam ternyata sangat luar biasa besar. Hadits diketahui sebagai bagian dari sumber hukum Islam.

Di dalam hadits terdapat ucapan, perbuatan, ataupun perilaku baik dari Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam.

Tidak ada ruginya bagi setiap Muslim menghafal hadits. Sebaliknya, terdapat banyak manfaat dari mempelajari, memahami, hingga mengingat hadits-hadits Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

Agar lebih giat menghafal hadits, pahami dulu tiga manfaat serta dalilnya berikut ini, seperti telah Okezone himpun:

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

1. Sebagai bentuk menjaga agama

Sudah sepatutnya kaum Muslimin tetap menghafal sumber hukum Islam satu ini yakni hadits. Ini sebagai bentuk seseorang untuk menjaga agamanya.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ ؛ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

"Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu dengan mengambilnya dari hamba-hamba-Nya, akan tetapi Dia mencabut ilmu itu dengan mencabut (nyawa) para ulama; sehingga jika sampai tidak seorang alim, maka masyarakat akan mengangkat pimpinan yang bodoh, maka jika mereka ditanya, mereka memberikan fatwa tanpa dasar ilmu, maka mereka menjadi sesat dan menyesatkan." (HR Bukhari nomor 100 dan Muslim: 2673) 

