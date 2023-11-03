Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Jadi Simbol Perlawanan Palestina, Semangka Ternyata Buah Kesukaan Nabi Muhammad

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |14:03 WIB
Jadi Simbol Perlawanan Palestina, Semangka Ternyata Buah Kesukaan Nabi Muhammad
Ilustrasi semangka simbol perlawanan Palestina ternyata merupakan buah kesukaan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

VIRAL buah semangka menjadi simbol perlawanan Palestina terhadap kezaliman zionis Israel. Ternyata, semangka juga menjadi buah kesukaan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

Sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk menjadi suri teladan umat manusia, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam tentu melakukan perbuatan yang sangat baik, termasuk soal makan. Rasulullah ternyata sangat menyukai buah semangka.

Info grafis komitmen Pemerintah RI dukung Palestina. (Foto: Okezone)

Ya, semangka merupakan asupan yang bergizi dan memberi banyak manfaat untuk tubuh. Buah yang memiliki banyak kandungan air ini ternyata menjadi kegemaran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Demikian dihimpun dari kanal YouTube YTCrash Islam.

Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam sangat menggemari buah semangka, selain tentunya kurma. Hal ini sebagaimana dijelaskan sang istri tercinta Aisyah Radhiyallahu anha dalam sebuah hadits:

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wassallam sering makan semangka disertai ruthab (kurma muda)." (HR At-Tirmidzy nomor 1843, dishahihkan Syekh Al Albany dalam kitab Shahih At-Tirmidzy nomor 1843) 

Halaman:
1 2 3
