Bisa Hitung Jumlah Bulu Keledai, Abu Nawas Kalahkan 3 Orang Sombong

ABU Nawas suatu hari bertemu tiga orang cerdas tapi sombong. Mereka suka berkeliling ke banyak negeri dan menantang orang-orang yang ditemui.

Saat itu tiga orang cerdik tersebut memasuki kampung Abu Nawas. Kemudian penduduk setempat berusaha menghalangi tiga orang itu, namun tidak tahu harus bagaimana akhirnya penduduk setempat melaporkannya kepada Abu Nawas, karena mereka yakin Abu Nawas bisa menandinginya.

Kemudian Abu Nawas setuju. Dengan senang hati, ia akan mengadu kepintaran dengan tiga orang yang dikenal cerdik tersebut. Saat itu mereka adu kepintaran di sebuah lapangan, sehingga masyarakat bisa menontonnya.

Satu dari tiga orang cerdik tersebut bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang bodoh?"