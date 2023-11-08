Alquran dan Sains Jelaskan Bintang-Bintang Mati Setiap Jam, Ini Penyebabnya

ALQURAN dan sains mengungkap fakta bintang-bintang di langit mati setiap jam. Banyak orang bertanya-tanya penyebabnya, padahal bintang-bintang adalah salah satu benda cantik yang menghiasi malam. Berkat bintang, pemandangan langit jadi lebih indah, ditambah cahayanya yang kerlap-kerlip.

Seperti dijelaskan "Buku Pintar Sains dalam Alquran Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah" karya Dr Nadiah Thayyarah, para ilmuan melihat dari teleskop raksasa menyaksikan bintang-bintang mati setiap jamnya.

Sebelum mati, bintang-bintang akan mengeluarkan cahaya yang makin terang. Bahkan mencapai ratusan ribu kali terangnya matahari dan ukurannya pun kian memesar sampai ribuan kilometer per detik.

Kemudian tahapan kehidupan bintang pun baru ditemukan di zaman teknologi seperti sekarang, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskannya lebih dari 1.400 tahun lalu di dalam Alquran. Khususnya tentang bintang-bintang.