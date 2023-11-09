Benarkah Blackhole Jadi Kuburan Bintang-Bintang? Alquran dan Sains Beberkan Faktanya

ALQURAN dan sains membeberkan lengkap fenomena blackhole atau lubang hitam di luar angkasa. Blackhole tersebut memiliki banyak versi cerita yang mengesankan, seperti dijelaskan di "Buku Pintar Sains dalam Alquran" karya Dr Nadiah Thayyarah.

Blackhole memiliki medan gravitasi yang sangat luas, sehingga semua benda yang mendekat bisa langsung tertelan masuk ke dalamnya. Lubang hitam seperti kuburan bagi benda-benda langit.

Para ilmuwan mengatakan cahaya pun tidak dapat melarikan diri dari tarikan lubang hitam tersebut. Oleh karena itu, tidak dimungkinkan untuk mengamati lubang hitam, baik dengan mata telanjang maupun menggunakan teleskop.

Namun, manusia bisa mengenali dari karakternya. Ia berjalan di angkasa seperti sapu raksasa yang menyapu, dan menyedot semua materi dan energi yang berada di jalannya.