Cara Baca Idgham Bighunnah yang Benar

MASIH banyak Muslim yang ragu cara baca Idgham Bighunnah yang benar seperti apa. Sementara kesalahan kecil bisa saja mengubah makna yang terkandung dalam Alquran apabila hukum ini diabaikan.

Bila dilihat secara bahasa maka Idhgham Bighunnah memiliki arti, Bi yang berarti dengan, sedangkan Ghunnah berarti dengung. Lalu Idgham bermakna meleburkan satu huruf yang berada di depan, dalam huruf yang ada sesudahnya atau bisa dikatakan di-tasydidkan.

BACA JUGA: 10 Contoh Bacaan Idgham Mutaqaribain di Dalam Alquran

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (9/11/2023), dalam ilmu tajwid, hukum idgham umumnya terbagi jadi dua, yaitu idgham bighunnah dan idgham bilaghunnah. Kedua hukum bacaan ini tentunya berbeda dalam membacanya.

Huruf idgham bighunnah adalah (wau) و , (mim) م, (nun) ن , (ya) ي. Jadi apabila nun sukun (نْ) atau tanwin ( ـَــًـ , ـِــٍـ , ـُــٌـ ) bertemu dengan salah satu huruf tersebut dalam dua kata terpisah maka harus dibaca dengan dengung.