HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Benarkah Langit Dipenuhi Pintu-Pintu yang Jumlahnya Tak Terkira? Alquran dan Sains Beri Jawabannya

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |10:01 WIB
Benarkah Langit Dipenuhi Pintu-Pintu yang Jumlahnya Tak Terkira? Alquran dan Sains Beri Jawabannya
Ilustrasi Alquran dan sains mengungkap adanya pintu langit. (Foto: Freepik)
A
A
A

ALQURAN dan sains mengungkap jumlah pintu langit tidak terkira. Langit sendiri merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luasnya tidak terhingga.

Tapi pernahkah Anda mendengar tentang pintu langit? Alquran dan sains pun memberi jawabannya, sebagaimana dihimpun dari "Buku Pintar Sains Dalam Alquran Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah" karya Dr Nadiah Thayyarah.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ

"Dan, kalau Kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata: 'Sesungguhnya, pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir'." (QS Al Hijr: 14–15) 

Halaman:
1 2 3
