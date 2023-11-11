Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Tersesat di Hutan, Abu Nawas Ditolong Orang yang Selalu Berbohong

Alifah Mulyani , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |05:12 WIB
Tersesat di Hutan, Abu Nawas Ditolong Orang yang Selalu Berbohong
Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas dan teman-teman tersesat di hutan. (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

ABU Nawas bersama teman-temannya berwisata ke sebuah hutan indah di pinggir kota. Semuanya berangkat menaiki keledai masing-masing. Suasana sepi mulai mereka rasakan saat berada di ujung jalan. Di sana terdapat pertigaan.

"Setahu saya, salah satu dari jalan ini menuju ke tempat tujuan kita, tapi jalan yang satunya menuju hutan dengan hewan-hewan buas," ujar salah seorang teman Abu Nawas bernama Solhan.

Ilustrasi Abu Nawas. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

"Kamu tahu enggak jalan ke hutan wisata tujuan kita?" tanya Abdurrahman sahabat Abu Nawas lainnya, dikutip dari nu.or.id.

"Itu dia, saya enggak tahu," jawab Solhan.

"Wah, bahaya kalau memilih jalan yang salah. Bisa-bisa kita enggak kembali ke rumah," ujar Abdurrahman.

"Tunggu, saya punya dua sahabat di dekat daerah ini," ungkap Zain sahabat Abu Nawas lainnya. 

Halaman:
1 2 3
