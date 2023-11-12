Mengenal Ummu Aiman, Ibu Susu Nabi Muhammad yang Tidak Pernah Haus saat Puasa

PERNAHKAH Anda mendengar nama Ummu Aiman? Beliau merupakan ibu susu dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Beliau pernah bersabda, "Ummu Aiman adalah ibuku sesudah ibuku."

Ummu Aiman merupakan ibunda Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam. Ia merupakan sosok wanita yang sering meratap dan menangis, banyak berpuasa dan qiyamulail, serta hijrah dengan berjalan kaki.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi ibunda Rasulullah ini minum yang membuatnya tidak pernah merasa kehausan, yakni minuman langit yang menyembuhkan dan mencukupi baginya.

Ummu Aiman radhiyallahu anha bercerita, "Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam pernah menginap di rumahku. Pada tengah malam beliau bangun dan buang air kecil dalam suatu bejana. Setelah itu, aku pun terbangun dalam keadaan kehausan. Tanpa melihat apa yang ada dalam tembikar itu, aku langsung meminumnya. Keesokan harinya Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda: 'Wahai Ummu Aiman, buanglah yang ada dalam bejana itu.' Aku pun menjawab: 'Wahai Rasulullah, demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku telah meminum apa yang ada dalam bejana itu.' Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam tertawa hingga gerahamnya terlihat. Selanjutnya beliau bersabda: 'Sungguh perutmu tidak akan pernah sakit selamanya'."

Dikutip dari buku "39 Tokoh Wanita Pengukir Sejarah Islam" bahwa ia adalah Barakah binti Tsa'labah ibn Amar ibn Hishn ibn Malik ibn Salamah ibn Umar ibn Nu mân al-Habasyiyyah. Barakah binti Tsa'labah dinikahi oleh Ubaid ibn Harits al-Khazraji setelah dimerdekakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam.

Dari pernikahan ini, Barakah mendapat seorang putra bernama Aiman dan Aiman ibn Ubaid ibn Harits al-Khazraji radhiyallahu anha yang memiliki pengaruh besar bagi Islam. Ia ikut melakukan hijrah, berperang, serta berjuang bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam hingga gugur sebagai syahid.

Perang Hunain

Ummu Aiman adalah salah seorang budak Abdullah ibn Abdul Muththalib, ayahanda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Ketika Aminah melahirkan Rasulullah, sepeninggal ayahandanya, Ummu Aiman mengambil dan merawat beliau hingga dewasa. Ummu Aiman mendidik Rasulullah dengan baik dan tulus.

Karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda, "Ummu Aiman adalah ibuku sesudah ibuku." Bahkan saat berbicara dengannya, Rasulullah selalu memanggilnya dengan panggilan: "Wahai ibuku."