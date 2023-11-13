Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Boikot Produk Pro-Israel, Ustadz Adi Hidayat: Itu Tekanan Terbaik Melahirkan Kedamaian

Hantoro , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |14:24 WIB
Boikot Produk Pro-Israel, Ustadz Adi Hidayat: Itu Tekanan Terbaik Melahirkan Kedamaian
Ilustrasi Ustadz Adi Hidayat ajak umat Islam boikot produk pro-Israel. (Foto: YouTube Adi Hidayat Official)
A
A
A

USTADZ Adi Hidayat menyatakan pemboikotan produk pro-Israel merupakan langkah tepat. Ini menjadi tekanan terbaik melahirkan kedamaian di Palestina yang dizalimi zionis Israel.

"Itu tekanan yang terbaik untuk melahirkan kedamaian saat ini. Kita tidak ingin ada rumah sakit, gereja, masjid, dibom lagi, dihancurkan lagi. Caranya gampang, tekan semuanya sampai selesai," jelas Ustadz Adi Hidayat dalam tausiyahnya yang viral di media sosial, dikutip dari kanal YouTube Haziqa Wafa, Senin (13/11/2023).

UAH –sapaan akrabnya– menegaskan mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan mengonsumsi produk-produk pendukung Israel. Dia mengatakan haram hukumnya bagi umat Islam menggunakan barang-barang itu.

"MUI sudah bikin fatwa. Baru saya lihat fatwanya hari ini tuh fatwa nomor 83 tahun 2023: Produk-produk yang dijual di dunia ini yang hasilnya diperbantukan pada agresi zionis maka fatwa keluar MUI sekarang haram hukumnya bagi umat Islam untuk mengonsumsinya," ujarnya.

Ustadz Adi Hidayat menerangkan, setelah keluar fatwa MUI tentang haramnya produk-produk pro-Israel ini maka umat Islam jangan sampai mengonsumsinya lagi.

"Saya ikut fatwa itu. Bikin list-nya. Viralkan dari sekarang list-list makanan-makanan, barang-barang, semua yang dijual dari sana jangan dikonsumsi lagi, jangan beli lagi," imbaunya.

Dirinya menyatakan pemboikotan produk-produk pendukung zionis Israel merupakan tindakan terbaik untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Juga, mencegah timbulnya korban jiwa atau harta benda. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/614/3129678/ustadz_adi_hidayat-CE47_large.jpg
Taubat Kemudian Maksiat Lagi Menurut UAH, Simak Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/614/3053716/ustadz-adi-hidayat-ungkap-ciri-ciri-orang-beriman-miliki-sifat-ini-eegNxXXKox.jpg
Ustadz Adi Hidayat Ungkap Ciri-Ciri Orang Beriman, Miliki Sifat Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/330/3036998/antusias-warga-hadiri-tabligh-akbar-ustadz-adi-hidayat-di-banjarbaru-J3dSzcYHse.jpg
Antusias Warga Hadiri Tabligh Akbar Ustadz Adi Hidayat di Banjarbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/330/3032385/silsilah-ustadz-adi-hidayat-sebuah-perjalanan-inspiratif-dalam-dunia-dakwah-lvOP3k0yzY.jpg
Silsilah Ustadz Adi Hidayat: Sebuah Perjalanan Inspiratif dalam Dunia Dakwah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/616/3022203/pesan-ustadz-adi-hidayat-untuk-muslim-yang-berkurban-lakukan-amalan-luar-biasa-ini-QAr1jcZbsZ.jpg
Pesan Ustadz Adi Hidayat untuk Muslim yang Berkurban, Lakukan Amalan Luar Biasa Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/330/3013538/ustadz-adi-hidayat-kurban-1-kambing-bisa-untuk-1-keluarga-fJo722Bki4.jpg
Ustadz Adi Hidayat: Kurban 1 Kambing Bisa untuk 1 Keluarga
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement