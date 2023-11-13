Boikot Produk Pro-Israel, Ustadz Adi Hidayat: Itu Tekanan Terbaik Melahirkan Kedamaian

USTADZ Adi Hidayat menyatakan pemboikotan produk pro-Israel merupakan langkah tepat. Ini menjadi tekanan terbaik melahirkan kedamaian di Palestina yang dizalimi zionis Israel.

"Itu tekanan yang terbaik untuk melahirkan kedamaian saat ini. Kita tidak ingin ada rumah sakit, gereja, masjid, dibom lagi, dihancurkan lagi. Caranya gampang, tekan semuanya sampai selesai," jelas Ustadz Adi Hidayat dalam tausiyahnya yang viral di media sosial, dikutip dari kanal YouTube Haziqa Wafa, Senin (13/11/2023).

BACA JUGA: Ustadz Adi Hidayat Tegaskan Ikut Fatwa MUI Haram Konsumsi Produk Pendukung Israel

UAH –sapaan akrabnya– menegaskan mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan mengonsumsi produk-produk pendukung Israel. Dia mengatakan haram hukumnya bagi umat Islam menggunakan barang-barang itu.

"MUI sudah bikin fatwa. Baru saya lihat fatwanya hari ini tuh fatwa nomor 83 tahun 2023: Produk-produk yang dijual di dunia ini yang hasilnya diperbantukan pada agresi zionis maka fatwa keluar MUI sekarang haram hukumnya bagi umat Islam untuk mengonsumsinya," ujarnya.

Ustadz Adi Hidayat menerangkan, setelah keluar fatwa MUI tentang haramnya produk-produk pro-Israel ini maka umat Islam jangan sampai mengonsumsinya lagi.

BACA JUGA: Viral Jenazah Syuhada Palestina Korban Israel Mengeluarkan Aroma Wangi seperti Parfum

"Saya ikut fatwa itu. Bikin list-nya. Viralkan dari sekarang list-list makanan-makanan, barang-barang, semua yang dijual dari sana jangan dikonsumsi lagi, jangan beli lagi," imbaunya.

Dirinya menyatakan pemboikotan produk-produk pendukung zionis Israel merupakan tindakan terbaik untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Juga, mencegah timbulnya korban jiwa atau harta benda.