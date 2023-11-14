Hukum Bacaan Waqaf Jaiz Hasan

HUKUM bacaan waqaf jaiz hasan menjadi salah satu ilmu tajwid yang penting dipahami. Mungkin masih banyak yang belum sadar bila ilmu waqaf jaiz adalah salah satu tanda waqaf yang sering ditemui ketika umat Muslim sedang membaca Alquran.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (14/11/2023), tanda waqaf dalam ilmu tajwid sejatinya terdiri dari beberapa jenis.

BACA JUGA: Hukum Bacaan Gharib Lengkap dengan Contohnya di Alquran

Terdapat beragam tanda waqaf dalam Alquran, mulai dari tanda yang dilarang berhenti hingga yang harus berhenti sejenak untuk mengambil napas sebelum melanjutkan.

Salah satunya waqaf jaiz. Secara umum, pengertian dari waqaf Jaiz adalah tanda yang boleh diberhentikan bacaannya, namun bisa juga untuk dilanjutkan.

Khusus untuk hukum tanda waqaf jaiz hasan adalah terdapat (صلى). Apabila menemukan tanda seperti ini ketika membaca Alquran, maka statusnya boleh berhenti membaca ataupun lanjutkan membaca.

Namun, tentu yang harus diketahui adalah lebih diutamakan bagi umat Muslim untuk lanjutkan membaca.

Contoh yang umum digunakan terletak dalam surat Ali Imran ayat 21:

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِحَقٍّۖ

Innal laziina yakfuruuna bi Aayaatil laahi wa yaqtuluunan Nabiyyiina bighairi haqqinw

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak (alasan yang benar) dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil,”