Bikin Geger! Abu Nawas Teriak-Teriak Suka Fitnah

ABU Nawas suatu hari membuat sensasi tidak terkira sampai Baginda Raja terbengong-bengong. Aksi itu dampak Abu Nawas sedang bokek alias tidak punya uang. Dia juga sudah lama tidak berjumpa Raja.

Abu Nawas pun memutar otak dan coba memancing agar diberi hadiah oleh Baginda Raja. Suatu ketika dia membuat ulah di tengah keramaian pasar di Kota Baghdad, Irak. Lalu Abu Nawas berbicara seperti bukan orang beriman.

"Wahai umat manusia, ketahuilah! Aku, Abu Nawas, adalah orang yang sangat membenci kepada yang haq (kebenaran) dan suka kepada fitnah, dan aku adalah orang yang lebih kaya dibandingkan Allah," ucap Abu Nawas sambil berteriak, dikutip dari Kalam Sindonews.

Semua orang terdiam dan terkejut. Padahal selama ini Abu Nawas dikenal sebagai seorang Muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sering membuat lelucon, candaannya tidak pernah separah itu. Akibatnya, Abu Nawas ditangkap dan dibawa menghadap Baginda Raja.