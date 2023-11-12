Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

Abu Nawas Mau Belah Bayi Jadi Dua Gara-Gara Diperebutkan Ibu-Ibu

Hantoro , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |05:13 WIB
Abu Nawas Mau Belah Bayi Jadi Dua Gara-Gara Diperebutkan Ibu-Ibu
Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas. (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

ABU Nawas diminta bantuan Baginda Raja untuk memecahkan kebuntuan suatu masalah. Kala itu Raja dihadapkan dengan dua ibu-ibu yang sedang memperebutkan seorang bayi. Ibu-ibu tersebut saling ngotot mengakui bayi itu adalah anaknya. 

Hakim menyerah tidak bisa memutuskan perkara rebutan bayi tersebut. Baginda Raja sudah melakukan berbagai cara dengan harapan ibu-ibu tersebut ada yang mau mengalah, tapi harapan itu nihil.

Ilustrasi Abu Nawas. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

Akhirnya Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Sosok humoris itu sudah mengetahui duduk permasalahannya. Ia menyiapkan seorang algojo yang sudah siap dengan hunusan pedangnya.

Bayi yang diperebutkan dua ibu tersebut dibaringkan ke sebuah meja. Masyarakat dan pihak kerajaan penasaran apa yang hendak dilakukan Abu Nawas. 

Halaman:
1 2 3
Topik Artikel :
Ibu-ibu Bayi Abu Nawas
