HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

10 Contoh Bacaan Mad Thobii dalam Alquran

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |18:15 WIB
10 Contoh Bacaan Mad Thobii dalam Alquran
Ilustrasi contoh bacaan mad thobii dalam Alquran. (Foto: Unsplash)
A
A
A

KETAHUI 10 contoh bacaan mad thobii dalam Alquran berikut ini. Mad thobii merupakan hukum bacaan panjang yang terjadi ketika huruf mad (alif, ya sukun, atau wawu sukun) bertemu dengan huruf hijaiyah yang berharakat fathah, kasrah, atau dammah.

Panjang bacaan mad thobii adalah 2 harakat atau 2 ketukan. Huruf mad thobii ada tiga, yaitu Alif (ا), Ya sukun (ي), Waw sukun (و).

Berikut ini contoh bacaan mad thobii dalam Alquran, sebagaimana telah Okezone himpun:

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

1. Surat Asy-Syu'ara Ayat 3

بَاخِعٌ نَفْسَكَ

Terdapat fathah diikuti Alif

2. Surat Asy-Syu'ara Ayat 4

خَاضِعِينَ

Terdapat fathah diikuti Alif

3. Surat Asy-Syu'ara Ayat 5

وَمَا يَأْتِيهِمْ

Keterangan: Terdapat kasrah diikuti Ya' Mati. 

4. Surat Al Ahzab Ayat 1

وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ

Terdapat kasrah diikuti Ya' Mati. 

5. Surat Al Ahzab Ayat 2

مَا يُوحَى

Terdapat dhummah diikuti Wawu Mati. 

Halaman:
1 2
