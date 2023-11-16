Advertisement
DOA HARIAN

Doa dan Amalan yang Dianjurkan saat Terjadi Dukhan Tanda Kiamat Besar

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |11:08 WIB
Doa dan Amalan yang Dianjurkan saat Terjadi Dukhan Tanda Kiamat Besar
Ilustrasi doa dan amalan yang dianjurkan saat terjadi dukhan tanda kiamat besar. (Foto: Istimewa/fanpop)
DOA dan amalan yang dianjurkan saat terjadi dukhan sebagai tanda kiamat besar sangat penting diketahui umat manusia. Secara bahasa, dukhan bermakna asap.

Dukhan dapat disimpulkan sebagai sebuah kejadian ketika dunia ini diselimuti asap tebal yang dapat menghentikan semua aktivitas umat manusia.

Info grafis kejadian besar sebelum kiamat. (Foto: Okezone)

Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

ﺇﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻘﻮﻡ ﺣﺘﻰ ﺗﺮﻭا ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻋﺸﺮ ﺁﻳﺎﺕ، ﻓﺬﻛﺮ اﻟﺪﺧﺎﻥ، ﻭاﻟﺪﺟﺎﻝ، ﻭاﻟﺪاﺑﺔ، ﻭﻃﻠﻮﻉ اﻟﺸﻤﺲ ﻣﻦ ﻣﻐﺮﺑﻬﺎ، ﻭﻧﺰﻭﻝ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ، ﻭﻳﺄﺟﻮﺝ ﻭﻣﺄﺟﻮﺝ، ﻭﺛﻼﺛﺔ ﺧﺴﻮﻑ، ﺧﺴﻒ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻕ، ﻭﺧﺴﻒ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻭﺧﺴﻒ ﺑﺠﺰﻳﺮﺓ اﻟﻌﺮﺏ، ﻭﺁﺧﺮ ﺫﻟﻚ ﻧﺎﺭ ﺗﻄﺮﺩ اﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺸﺮﻫﻢ

"Kalian tidak akan pernah melihat hari kiamat sehingga kalian melihat 10 pertandanya, yaitu munculnya dukhan (asap), Dajjal, dabbah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa bin Maryam, Yajuj Majuj, tiga musibah terbenamnya tanah yaitu di tanah timur, di tanah barat, dan di Jazirah Arab, dan akhir dari pertanda kiamat tersebut adalah terdapat api yang menggiring umat manusia pada tempat di mereka bangkitkan." (HR Muslim)

Tidak ada doa yang dikhususkan dibaca atau diamalkan saat terjadi dukhan. Tapi, bisa membaca doa saput jagat atau yang lainnya.

Doa ini berisi pemintaan seluruh kebaikan di dunia dan akhirat. Doa sapu jagad yang dimaksud adalah:

رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Robbanaa aatina fid dunyaa hasanah, wa fil aakhiroti hasanah, wa qinaa 'adzaban naar.

"Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari siksa neraka." (QS Al Baqarah: 200–201. HR Bukhari nomor 4522 dan Muslim: 2690) 

Halaman: 1 2
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kiamat Dukhan Amalan Doa Kumpulan Doa
