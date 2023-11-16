Doa Sebelum dan Setelah Yasinan: Arab, Latin, Artinya

DOA sebelum dan setelah Yasinan. Tidak hanya untuk Surat Yasin, doa ini dapat dibaca ketika hendak atau sesudah membaca surat-surat dalam kitab suci Alquran.

Sebagaimana diketahui bahwa kitab suci Alquran adalah pedoman umat manusia dalam menjalani hidup. Berkat kemuliaannya, setiap Muslim yang hendak membaca Kitabullah tersebut dianjurkan bersuci terlebih dahulu. Setelah itu, sebelum maupun setelah membaca Alquran dianjurkan mengamalkan doa.

BACA JUGA: Surat Yasin Lengkap Bacaan Arab dan Artinya

Membaca Alquran walaupun hanya satu ayat pendek akan dibalas dengan satu kebaikan serta dilipatkan hingga 10 kebaikan.

عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِىَ الله عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لاَ أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌع

"Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata, 'Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda: Siapa yang membaca satu huruf dari Alquran maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya dan aku tidak mengatakan الم satu huruf akan tetapi Alif satu huruf, Laam satu huruf, dan Miim satu huruf'." (HR Tirmidzi)

Doa Sebelum Yasinan

Memulai membaca Yasin atau surat-surat lainnya dalam Alquran dengan membaca ta'awudz. Bacaan ta'awudz menurut jumhur (mayoritas ulama) adalah "A'udzu billahi minasy syaithonir rajiim."

Membaca ta'awudz ini dihukumi sunnah, bukan wajib. Perintah membaca ta'awudz disebutkan dalam ayat berikut:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

"Apabila kamu membaca Alquran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk." (QS An-Nahl: 98)