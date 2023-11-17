Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Cara Membaca Ro Tafkhim yang Benar dan Contohnya dalam Alquran

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |22:13 WIB
Cara Membaca Ro Tafkhim yang Benar dan Contohnya dalam Alquran
Ilustrasi untuk cara membaca ro tafkhim yang benar (Foto: Pexels)
A
A
A

INI cara membaca ro tafkhim yang benar dan contohnya dalam Alquran. Ro sendiri merupakan salah satu huruf hijaiyah yang memiliki tiga hukum bacaan, yakni tafkhim, tarqiq, dan jawazul wajhain.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (17/11/2023), secara bahasa tafkhim berarti tebal sedangkan secara istilah berarti menebalkan huruf.

Sehingga ro tafkhim jika didefinisikan berarti ungkapan atau pengucapan huruf ro yang ditebalkan sehingga memenuhi mulut dengan gemanya.

Sehingga bisa disimpulkan cara membaca ro tafkhim adalah secara tebal sehingga terdengar jelas. Bacaan ro tafkhim sendiri bisa terjadi apabila:

Ada huruf ro berharakat dammah, fathah, fathahain, atau dammatain.

Contohnya: سَيَصْلَىٰ نَارًا

Ada huruf ro berharakat sukun dan huruf sebelumnya berharakat fathah atau dammah.

Contohnya: وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ

Ada huruf ro berharakat sukun dan huruf sebelumnya berharakat kasrah tidak asli.

Contohnya: رَبِّ ارْحَمْهُمَا

Ada huruf ro berharakat sukun dengan huruf sebelumnya berharakat kasrah asli dan ada salah satu huruf isti’la, yakni kha, sad, dad, ghain, tha, qaf, dan zha.

Contohnya: كُلِّ فِرْقَةٍ

Nah, berikut adalah beberapa contoh bacaan ro tafkhim dalam Alquran:

Surat Al Kautsar ayat 2 

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ

Dalam potongan ayat tersebut terdapat huruf ra dengan harakat sukun dan bertemu dengan huruf sebelumnya yang berharakat kasrah.

Surat Al Lahab ayat 3

سَيَصْلَىٰ نَارًا

Potongan surat Al Lahab ayat 3 terdapat hukum bacaan ro tafkhim yang terletak pada huruf ro yang berharakat fathahtain.

Halaman:
1 2
