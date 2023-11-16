Cara Membaca Qolqolah Kubro dan Sughro yang Benar

INILAH cara membaca qolqolah kubro dan sughro yang benar berdasarkan hukumnya. Adapun pelafalan Qolqolah kubra yang harus dilakukan oleh umat muslim yakni memantulkan huruf dengan kuat apabila mendapati huruf-huruf tertentu.

Sebagai informasi Huruf qolqolah terbagi menjadi lima yaitu ba (ب), jim (ج), dal (د), ta (ط), dan qaf (ق). Cara membaca huruf qolqolah ada dua macam, yaitu qolqolah kubro dan qolqolah sughro.

BACA JUGA: Surat Yasin Lengkap Bacaan Arab dan Artinya

Sedangkan, pengertian qolqolah sughro adalah bunyi huruf qolqolah yang berharakat sukun/mati asli dan berada di tengah kalimat sehingga pantulannya tidak begitu jelas. Cara membaca qolqolah sughro yaitu dipantulkan dengan tidak terlalu kuat.

BACA JUGA: 15 Contoh Bacaan Tarqiq dalam Alquran

Berikut ini cara membaca qolqolah kubro dan sughro yang benar:

- Bacaan qolqolah kubro dapat ditemukan di dalam Al-Quran, contohnya pada ayat berikut:

QS Al Lahab Ayat 5

فِى جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍۭ

Fī jīdihā ḥablum mim masad.

Penjelasan: Terdapat huruf qolqolah yaitu dal (د) dengan harokat tanwin di akhir kalimat. Dengan begitu cara membacanya di waqofkan