HOME MUSLIM DOA HARIAN

Wirid Setelah Sholat Subuh Lengkap Arab, Latin, dan Artinya

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |03:55 WIB
Wirid Setelah Sholat Subuh Lengkap Arab, Latin, dan Artinya
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

WIRID setelah Sholat Subuh menjadi amalan penting bagi umat Islam. Wirid merupakan amalan yang dianjurkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam sebagai bagian dari dzikir.

Zikir setelah Sholat Subun tersimpan keistimewaan besar di balik amalan ini, di antaranya memudahkan meraih kemudahan di dunia hingga akhirat.

Berikut adalah bacaan wirid setelah sholat subuh lengkap dengan arab, latin, dan artinya:

-Membaca Istighfar (3 kali)

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِـيْمِ الَّذِيْ لَااِلَهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

Astaghfirullaahal-'Azhiim, Alladzii Laa Ilaaha Illaa Huwalhayyul-Qayyuum, wa Atuubu Ilaiih.

Artinya: "Aku memohon ampunan Allah yang Maha agung, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dzat yang Maha hidup kekal abadi dan terus menerus mengurus makhluk-Nya tiada henti. Dan aku bertaubat kepada-Nya." (HR Muslim).

-Membaca Tahlil (10 kali)

لَاإِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ

Laa ilaha illallahu wahdahu laa syarika lah, lahul Mulku wa lahul hamdu Yuhyi wa Yumiitu wa Huwa 'ala kulli syai-in qodiir.

Artinya: "Tiada Tuhan yang haq disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Hanya milik-Nya segala kerajaan dan hanya milik-Nya segala pujian, yang menghidupkan dan mematikan. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." (HR Muslim)

- Membaca Doa Perlindungan dari Neraka (7 kali)

اَللَّهُمَّ أَجِرْنِـي (أَجِرْنَا) مِنَ النَّار

Allohumma Ajirnii Minan-Naar

Artinya: "Ya Allah, peliharalah aku dari api neraka."

Membaca Dzikir Mohon Keselamatan

اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، وَإِلَيْكَ يَعُوْدُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا الْـجَنَّةَ دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَاالْـجَلَالِ وَاْلإِكْرَام

Allahumma Antassalam, wa minkassalam, wa ilaika ya'uudussalam, fahayyina Robbana bissalam, wa adkhilnal jannata daarossalam, tabarokta Robbana wa ta'aalayta, yaa dzal jalaali wal ikram.

Artinya: "Ya Allah, Engkaulah Zat yang memberi keselamatan (kesejahteraan), hanya dari-Mu lah keselamatan (kesejahteraan) dan kepada-Mu lah segala keselamatan (kesejahteraan) itu kembali. Maka hidupkanlah kami Ya Allah dengan selamat (sejahtera), masukkan kami ke dalam surga rumah keselamatan (kesejahteraan), Engkaulah Zat yang berkah wahai Tuhan kami dan Maha luhur Engkau, Ya Tuhan kami zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan.”

1 2 3
