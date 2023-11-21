Cara Membaca Lam Tafkhim dan Contohnya dalam Alquran

CARA membaca lam tafkhim dalam ayat-ayat alquran. Tafkhim merupakan masdar dari fakhkhama-yufakh-khimu-tafkhim yang artinya tebal. Secara istilah, tafkhim adalah menyembunyikan huruf tertentu dengan bacaan atau suara tebal yaitu dengan mengucapkan huruf di bibir menjorok ke depan.

BACA JUGA: Cara Membaca Ro Tafkhim yang Benar dan Contohnya dalam Alquran

Lantas bagaimana cara membaca lam tafkhim dan pengertiannya?

Lam tafkhim dapat diartikan sebagai huruf lam yang dibaca tebal apabila didahului huruf berharakat fathah ( ﹷ ) atau dhammah ( ُ- ). Menariknya, lam tafkhim hanya terdapat dalam lafaz Jalalah (اَللهُ). Jika huruf sebelumnya berharakat kasroh maka dibaca tarqiq atau tipis.

BACA JUGA: Cara Membaca Qolqolah Kubro dan Sughro yang Benar

Cara membaca lam tafkhim dengan mengangkat lidah ke langit-langit mulut sambil mengeluarkan suara tebal. Contoh bacaan lam tafkhim terdapat banyak di sejumlah surah di Al-Quran, yaitu:

1. QS An Nashr ayat 1

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ

Iżā jā`a naṣrullāhi wal-fat-ḥ

Penjelasan: Lafadz jalalah dibaca tebal karena huruf lam tafkhim bertemu dengan huruf berharakat dhammah.

2. QS Al Ikhlas ayat 1

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

Qul huwallāhu aḥad

Penjelasan: Lam jalalah atau lam tafkhim berada setelah huruf berharakat fathah.