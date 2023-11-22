Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Seperti Apa Wujud Yajuj dan Majuj? Kenali Ciri-cirinya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |04:13 WIB
Seperti Apa Wujud Yajuj dan Majuj? Kenali Ciri-cirinya
Ilustrasi untuk seperti apa wujud majuj dan yajuj (Foto: Mechanic)
A
A
A

SEPERTI apa wujud Yajuj dan Majuj? Kenali ciri-cirinya berikut ini. Ini sangat penting diketahui agar kelak terhindar dari fitnahnya. Sebagai kaum Muslimin tentunya sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mengimani hari akhir atau hari kiamat.

Dijelaskan dalam hadist dan juga Alquran bahwa menjelang hari kiamat akan muncul beberapa tanda, salah satunya adalah kemunculan Ya Juj dan Ma Juj setelah Dajjal dan Nabi Isa AS.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (22/11/2023), mengenai wujud dan ciri-ciri dari Ya Juj dan Ma Juj pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Harmalah, ia berkata: “Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkhutbah, sedangkan jari tangan beliau dibalut dengan perban, karena tersengat kalajengking, lalu beliau bersabda:

إِنَّكُمْ تَقُوْلُوْنَ لاَ عَدُوَّ، وَإِنَّكُمْ لاَ تَزَالُوْنَ تُقَاتِلُوْنَ عَدُوًّا حَتَّـى يَأْتِيْ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ، عِرَاضُ الْوُجُوْهِ، صِغَارُ الْعُيُوْنِ، شُهْبُ الشَّعَافِ، مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ، كَأَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ 

"Sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh, hingga datang Ya'juj dan Ma'juj; Bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka datang dari setiap arah, wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit.'' (HR. Ahmad 5: 271)

Dalam hadits yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa Ya Juj dan Ma Juj merupakan rombongan penghuni neraka yang kedatangannya sangat banyak.

Bahkan disebutkan perbandingannya adalah untuk seribu orang, maka 999 di antaranya adalah Ya Juj dan Ma Juj.

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan Ya Juj dan Ma Juj merupakan keturunan Nabi Adam AS dan termasuk keturunan Nabi Nuh AS. Sementara itu, sebagian ulama berpendapat makhluk tersebut berasal dari keturunan Yafis atau kakek moyang bangsa Turki.

Halaman:
1 2
