HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kisah Bule Cantik Ucap Syahadat Setelah Jatuh Cinta Lihat Hijab

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |19:23 WIB
Kisah Bule Cantik Ucap Syahadat Setelah Jatuh Cinta Lihat Hijab
Ilustrasi kisah bule cantik Stephanie mantap ucap syahadat berkat hijab. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

INILAH kisah bule cantik bernama Stephanie asal Cape Town, Afrika Selatan, mantap mengucap dua kalimat syahadat. Gadis kelahiran tahun 1984 ini dibesarkan dari keluarga non-Muslim yang cukup taat, jadi tidak heran saat dewasa menjadi biarawati.

Dikutip dari kanal YouTube Penduduk Langit, bule cantik ini mulai menjadi biarawati saat berusia 21 tahun. Seperti diketahui, biarawati juga menggunakan penutup kepala yang sekilas seperti hijab, dan dari situlah perkenalannya dengan pakaian yang identik dengan kaum Muslimah itu dimulai.

Kisah bule cantik Stephanie mantap ucap syahadat. (Foto: YouTube Penduduk Langit)

Saat itulah dia mulai tertarik dengan jilbab yang menurutnya mengesankan penampilan sederhana dan menunjukkan kesopanan dalam berpakaian, hingga akhirnya ia menyadari bahwa yang benar-benar menerapkan cara berpakaian seperti itu adalah seorang Muslim, bukan didapatkan dari seorang Kristen.

"Saya mencintai Muslim karena pandangan mereka yang ketat dan kesopanan mereka dengan menggunakan jilbab," ujar Stephanie. 

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
hijab Syahadat Bule Cantik Mualaf
