Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Bulan November 2023 M/Jumadil Awal 1445 H

, Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |08:25 WIB

INILAH jadwal puasa ayyamul bidh bulan November 2023 M/Jumadil Awal 1445 H. Puasa sunnah ini dikerjakan setiap tengah bulan yakni pada tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah.

Kaum Muslim dianjurkan tidak melewatkan puasa ayyamul bidh setiap bulannya. Pasalnya, tersimpan keutamaan luar biasa besar dari puasa ini.

Jadwal Puasa Ayyamul Bidh

Berikut ini jadwal puasa ayyamul bidh bulan November 2023 M/Jumadil Awal 1445 H, seperti telah Okezone himpun:

- 13 Jumadil Awal 1445 H: Ahad, 26 November 2023 M

- 14 Jumadil Awal 1445 H: Senin, 27 November 2023 M

- 15 Jumadil Awal 1445 H: Selasa, 28 November 2023 M