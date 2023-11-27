Bacaan Istighosah untuk Malam Jumat Lengkap dengan Artinya

BACAAN istighosah untuk malam Jumat perlu dipahami oleh umat Islam. Amalan ini sering dilakukan dalam rangka mengenang dan mendoakan arwah yang telah meninggal serta bisa memohon pertolongan kepada Allah SWT ketika menghadapi kesulitan. itu, sejak malam Jumat, ada banyak amalan yang baik dilaksanakan seperti istighosah.

Berikut adalah bacaan istighosah lengkap untuk malam Jumat.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

Bismillaahir rahmaanir rahiim. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Ar rahmaanir rahiim. Maaliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin. Ihdinash shirathal mustaqim. Shiraathal ladziina an'amta alaihim ghoiril maghdubi alaihim waladhaalin.

Artinya:

"Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah pula kami memohon pertolongan."

"Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat, semoga Engkau kabulkan permohonan kami."