Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Istighosah untuk Malam Jumat Lengkap dengan Artinya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |06:30 WIB
Bacaan Istighosah untuk Malam Jumat Lengkap dengan Artinya
Ilustrasi bacaan doa istghosah (Foto:Freepik)
A
A
A

BACAAN istighosah untuk malam Jumat perlu dipahami oleh umat Islam. Amalan ini sering dilakukan dalam rangka mengenang dan mendoakan arwah yang telah meninggal serta bisa memohon pertolongan kepada Allah SWT ketika menghadapi kesulitan. itu, sejak malam Jumat, ada banyak amalan yang baik dilaksanakan seperti istighosah.

Berikut adalah bacaan istighosah lengkap untuk malam Jumat.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

Bismillaahir rahmaanir rahiim. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Ar rahmaanir rahiim. Maaliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin. Ihdinash shirathal mustaqim. Shiraathal ladziina an'amta alaihim ghoiril maghdubi alaihim waladhaalin.

Artinya:

"Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah pula kami memohon pertolongan."

"Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat, semoga Engkau kabulkan permohonan kami."

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/330/3186047//ilustrasi-RktH_large.jpg
Bacaan Doa Agar Suami Istri Hidup Rukun dan Harmonis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/330/3185855//ilustrasi-TVOt_large.jpg
Bacaan Doa agar Tidak Mengantuk saat Bekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/330/3185573//ilustrasi-HLuA_large.jpg
Bacaan Doa Agar Segala Keinginan Terkabul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/330/3185528//ilustrasi-1qSg_large.jpg
Bolehkan Kirim Sticker Doa di WhatsApp? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/330/3184822//ilustrasi-vMsh_large.jpg
Bacaan Doa untuk Menguatkan dan Menghibur Orang Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/618/3184630//doa-oOzD_large.jpg
Bacaan Doa untuk Selamat di Dunia dan Akhirat : Arab, Latin, dan Artinya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement