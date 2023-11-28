Viral Mak Iyah Ikhlas Setiap Hari Bersihkan Masjid Tanpa Dibayar

Viral Mak Iyah (70) ikhlas setiap hari membersihkan masjid tanpa dibayar. (Foto: Instagram @ncep_billalindra)

VIRAL seorang nenek yang akrab disapa Mak Iyah (70) setiap hari ikhlas membersihkan masjid. Ia tanpa dibayar menjaga kebersihan rumah ibadah umat Islam tersebut.

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @ncep_billalindra, dijelaskan bahwa Mak Iyah setiap hari rajin bersih-bersih masjid di dekat tempat tinggalnya.

Mak Iyah bisa melalui waktu beberapa jam untuk membersihkan masjid tersebut.

"Beliau bercerita mudah-mudahan kalau emak sudah gak ada, ada yang sukarela meneruskan bersih-bersih di sini," tulis keterangan video viral tersebut, dikutip pada Selasa (28/11/2023).

Ncep menjelaskan kalau dirinya ada rezeki maka selalu menyisipkan untuk Mak Iyah. Itu sebagai ucapan terima kasih karena sudah dengan ikhlas merawat rumah Allah ini.

Dalam video viral tersebut, Mak Iyah sedang memegang tongkat kain pel di tempat wudhu masjid. Senyum yang terpatri dari wajahnya tidak pernah terlepas.