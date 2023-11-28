Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Mak Iyah Ikhlas Setiap Hari Bersihkan Masjid Tanpa Dibayar

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |18:28 WIB
Viral Mak Iyah Ikhlas Setiap Hari Bersihkan Masjid Tanpa Dibayar
Viral Mak Iyah (70) ikhlas setiap hari membersihkan masjid tanpa dibayar. (Foto: Instagram @ncep_billalindra)
A
A
A

VIRAL seorang nenek yang akrab disapa Mak Iyah (70) setiap hari ikhlas membersihkan masjid. Ia tanpa dibayar menjaga kebersihan rumah ibadah umat Islam tersebut.

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @ncep_billalindra, dijelaskan bahwa Mak Iyah setiap hari rajin bersih-bersih masjid di dekat tempat tinggalnya.

Viral Mak Iyah (70) ikhlas setiap hari membersihkan masjid tanpa dibayar. (Foto: Instagram @ncep_billalindra)

Mak Iyah bisa melalui waktu beberapa jam untuk membersihkan masjid tersebut.

"Beliau bercerita mudah-mudahan kalau emak sudah gak ada, ada yang sukarela meneruskan bersih-bersih di sini," tulis keterangan video viral tersebut, dikutip pada Selasa (28/11/2023).

Ncep menjelaskan kalau dirinya ada rezeki maka selalu menyisipkan untuk Mak Iyah. Itu sebagai ucapan terima kasih karena sudah dengan ikhlas merawat rumah Allah ini.

Dalam video viral tersebut, Mak Iyah sedang memegang tongkat kain pel di tempat wudhu masjid. Senyum yang terpatri dari wajahnya tidak pernah terlepas. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
ikhlas masjid Mak Iyah Viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183429/pelecehan_seksual_anak-6wNO_large.jpg
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408/gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183108/menag_nasaruddin_umar-9moF_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183063/wamenag_romo_muhammad_syafii-ADko_large.jpg
Viral Video Gus Elham Cium Anak Perempuan, Wamenag Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement