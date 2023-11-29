Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Sekuriti Payungi Ibu Guru Sholat di Tengah Hujan Deras

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |15:00 WIB
Viral Sekuriti Payungi Ibu Guru Sholat di Tengah Hujan Deras
Viral sekuriti memayungi ibu guru kehujanan saat sholat berjamaah di lapangan sekolah. (Foto: TikTok @lizaayusabrina14)
VIRAL sosok sekuriti memayungi ibu guru yang sedang sholat di tengah hujan. Aksi terpuji ini sedang ramai menjadi perbincangan pengguna media sosial hingga menjadi viral.

Video viral itu pertama kali diunggah akun TikTok @lizaayusabrina14. Pemilik akun menjelaskan bahwa sekuriti sekolah sigap melindungi seorang ibu guru dari hujan yang turun saat mengikuti Sholat Zuhur berjamaah di halaman sekolah.

Viral sekuriti memayungi ibu guru kehujanan saat sholat berjamaah di lapangan sekolah. (Foto: TikTok @lizaayusabrina14)

Peristiwa viral ini terjadi di SMPN 20 Depok. Sholat Dzuhur berjamaah ini menjadi agenda yang dilaksanakan setiap hari.

Lantaran terbatasnya kapasitas kapasitas masjid di lantai dua yang belum selesai, sehingga digelarnya tikar dan terpal di lapangan sebagai tambahan fasilitas untuk sholat berjamaah. 

Topik Artikel :
Hujan sholat Ibu Guru Sekuriti Viral
Telusuri berita muslim lainnya
