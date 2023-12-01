Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Dua Lautan Bertemu Tidak Bercampur, Ini Menurut Pandangan Sains dan Alquran

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |10:02 WIB
Ilustrasi sains dan Alquran menjelaskan penyebab fenomena dua lautan bertemu tidak bercampur. (Foto: Istimewa/quora)
A
A
A

DUA lautan bertemu tidak bercampur, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini penjelasannya menurut pandangan sains dan Alquran.

Diketahui bahwa air laut dan air tawar tidak dapat bercampur. Fenomena alam ini bisa disaksikan di Selat Gibraltar. Di sana tampak dua air laut yang berbeda warna dan tidak menyatu.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Dalam sebuah video viral yang diunggah ke YouTube memperlihatkan lautan luas. Tampak ada dua warna air berbeda.

Satu air laut berwarna biru tua, sedangkan satu lagi dengan warna berbeda. Satu dari dua warna air laut tersebut memiliki kandungan air tawar.

Dilansir buku "Alquran vs Sains Modern menurut Dr Zakir Naik" karya Ramadhani dan kawan-kawan, seorang ahli oseanografi bernama Francis J Cousteau pernah menyampaikan laporannya sebagai hasil pengkajian terhadap fenomena alam tersebut.

Fenomena ini terjadi di Selat Gibraltar yang dapat dijelaskan secara sains. Selat Gibraltar merupakan pertemuan antara Laut Mediterania dan Laut Atlantik.

"Kami mempelajari pernyataan peneliti tertentu tentang penghalang yang memisahkan lautan dan mengamati bahwa Laut Mediterania memiliki salinitas dan kerapatan yang berbeda serta menjadi tempat hunian bagi flora dan fauna yang khas dari tempat itu," jelasnya. 

Halaman:
1 2 3
