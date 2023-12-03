Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

10 Contoh Bacaan Izhar Syafawi di Juz 30 Alquran

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |13:03 WIB
10 Contoh Bacaan Izhar Syafawi di Juz 30 Alquran
Ilustrasi 10 contoh bacaan izhar syafawi di juz 30 Alquran. (Foto: Freepik)
A
A
A

KETAHUI 10 contoh bacaan izhar syafawi di juz 30 Alquran berikut ini. Membaca ayat-ayat suci Alquran dengan baik dan benar sangat penting dilakukan agar artinya tidak berubah.

Izhar syafawi adalah salah satu hukum tajwid apabila mim sukun (مْ) bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah, kecuali mim (م) dan ba’ (ب). Walaupun mulut tertutup, jika bertemu dengan huruf izhar syafawi harus tetap dibaca jelas.

Berikut ini 10 contoh bacaan izhar syafawi di juz 30 Alquran, sebagaimana telah Okezone himpun:

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

1. Surat An-Naba Ayat 30

فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا

Bacaan tersebut terdapat izhar syafawi karena terdapat mim sukun bertemu dengan huruf alif.

2. Surat Al Lail Ayat 14

فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰىۚ

Bacaan tersebut termasuk izhar syafawi karena terdapat mim sukun bertemu dengan huruf na.

3. Surat Al Alaq Ayat 15

كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ

Bacaan tersebut termasuk izhar syafawi karena terdapat huruf mim sukun bertemu dengan ya.

4. Surat Al Bayyinah Ayat 7

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

Bacaan tersebut termasuk izhar syafawi karena terdapat mim sukun bertemu dengan huruf kha.

5. Surat Al Adiyat Ayat 11

إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ

Bacaan tersebut termasuk izhar syafawi karena terdapat mim sukun bertemu dengan huruf ya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Alquran Izhar Syafawi Tajwid
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183353/alquran-V4Zx_large.jpg
5 Contoh Bacaan Idgham Mimi, Lengkap dengan Cara Bacanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183058/alquran-FcEy_large.jpg
5 Contoh Mad Layyin dalam Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/614/3181481/alquran-anhC_large.jpg
Bacaan Hukum Tajwid Surat Ali Imran Ayat 1-5 Lengkap dengan Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/614/3181214/alquran-Evw2_large.jpg
5 Contoh Idgham Mimi dalam Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/614/3170636/alquran-8PTq_large.jpg
Bacaan Hukum Tajwid Surat Al Hasyr Ayat 22-24 Lengkap dengan Cara Bacanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/614/3167398/alquran-wLqm_large.jpg
Hukum Tajwid Surat Az Zumar Ayat 39
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement