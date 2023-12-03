KETAHUI 10 contoh bacaan izhar syafawi di juz 30 Alquran berikut ini. Membaca ayat-ayat suci Alquran dengan baik dan benar sangat penting dilakukan agar artinya tidak berubah.
Izhar syafawi adalah salah satu hukum tajwid apabila mim sukun (مْ) bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah, kecuali mim (م) dan ba’ (ب). Walaupun mulut tertutup, jika bertemu dengan huruf izhar syafawi harus tetap dibaca jelas.
Berikut ini 10 contoh bacaan izhar syafawi di juz 30 Alquran, sebagaimana telah Okezone himpun:
1. Surat An-Naba Ayat 30
فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا
Bacaan tersebut terdapat izhar syafawi karena terdapat mim sukun bertemu dengan huruf alif.
2. Surat Al Lail Ayat 14
فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰىۚ
Bacaan tersebut termasuk izhar syafawi karena terdapat mim sukun bertemu dengan huruf na.
3. Surat Al Alaq Ayat 15
كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ
Bacaan tersebut termasuk izhar syafawi karena terdapat huruf mim sukun bertemu dengan ya.
4. Surat Al Bayyinah Ayat 7
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ
Bacaan tersebut termasuk izhar syafawi karena terdapat mim sukun bertemu dengan huruf kha.
5. Surat Al Adiyat Ayat 11
إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ
Bacaan tersebut termasuk izhar syafawi karena terdapat mim sukun bertemu dengan huruf ya.