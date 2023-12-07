Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kasih Lihat Kancing Celana ke Raja, Abu Nawas Menang 1.000 Dirham

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |05:08 WIB
Kasih Lihat Kancing Celana ke Raja, Abu Nawas Menang 1.000 Dirham
Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas dan Baginda Raja. (Foto: Istimewa/Sindonews)
A
A
A

ABU Nawas ditantang oleh kawannya untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak menyenangkan bagi Baginda Raja. Tantangannya membuat Raja tidak marah, tapi harus tertawa. KAlau berhasil, Abu Nawas akan mendapat 1.000 dirham.

Dua menit kemudian Abu Nawas mendapat ide. "Ya sudah besok kita akan bertemu dengan Raja, dan aku akan melakukan satu hal yang oleh orang itu dipandang tabu, dan kalau penguasa dilakukan hal itu dia akan marah," ucapnya, dikutip dari nu.or.id.

Info grafis amalan di hari Jumat. (Foto: Okezone)

Kawannya ini bingung. Masak sih Abu Nawas ini bisa mengerjakan tantangan sulit itu.

Keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana Raja. Ia memakai kancing baju yang kancingnya itu disusun berdasarkan ukuran kecil ke besar, dan di atas sorbannya juga ada kancing yang besar.

"Raja bertanya, 'Abu Nawas kamu sedang melucu apa hari ini? Pakai kancing yang ukurannya aneh, kecil, kemudian besar, paling besar.' 'Ya Raja, saya masih punya ukuran yang lebih besar lagi.' 'Di mana?' ." 

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
Dirham Kancing Celana Abu Nawas
