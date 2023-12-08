Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

5 Dalil tentang Menuntut Ilmu, Hukumnya Wajib bagi Setiap Muslim

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |21:08 WIB
5 Dalil tentang Menuntut Ilmu, Hukumnya Wajib bagi Setiap Muslim
Ilustrasi dalil tentang menuntut ilmu bagi setiap Muslim. (Foto: Okezone)
A
A
A

KETAHUI dalil tentang menuntut ilmu bagi semua Muslim berikut ini. Islam sendiri tidak ingin umatnya hanya berdiam diri tanpa mempelajari apa pun sehingga timbul kebodohan.

Maka itu, ada sederet dalil hadits yang menganjurkan setiap Muslim atau Muslimah menuntut ilmu sebanyak-banyaknya.

Bahkan dalam beberapa dalil dijelaskan sebagai kewajiban belajar bagi kaum Muslimin. Berikut ini sejumlah hadits tentang menuntut ilmu, sebagaimana telah Okezone himpun:

Info grafis sunah-sunah di hari Jumat. (Foto: Okezone)

1. Menuntut ilmu hukumnya wajib

Sebuah hadits riwayat Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik menyebutkan bahwa umat Islam wajib menuntut ilmu.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim." 

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
