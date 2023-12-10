Buang Air Sembarangan Timbulkan Penyakit, Alquran dan Sains Beberkan Lengkap

ALQURAN dan sains membeberkan lengkap buang air sembarangan menimbulkan penyakit. Perbuatan buruk ini juga membahayakan lingkungan. Jadi, jangan pernah melakukannya.

Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam pernah mengingatkan umat manusia terhadap perbuatan-perbuatan yang harus dihindari, termasuk dua orang pengundang laknat. Beliau bersabda:

"Waspadalah terhadap dua orang pengundang laknat. Para sahabat bertanya: Siapakah dua orang pengundang laknat itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Mereka adalah orang yang buang hajat di tengah jalan dan orang yang buang hajat di tempat bernaung manusia." (HR Ahmad dan Muslim)

"Tidaklah seseorang dari kalian buang air kecil di air yang tergenang, lalu mandi dengan air itu." (HR Muttafaq 'Alaih)

Diriwayatkan dari Jabir Radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam melarang air yang tergenang dikencingi. (HR Muslim)

Beliau juga bersabda, "Jika salah seorang dari kalian minum, maka jangan bernapas di dalam cangkirnya. Dan jika ingin buang air, maka jangan menyentuh kemaluannya dan jangan membersihkannya dengan tangan kanannya."

Dalam beberapa hadis tersebut jelas menerangkan dilarangnya buang air kecil atau kencing di sembarang tempat. Sebab, terdapat berbagai penyakit yang dapat merusak kesehatan manusia.

Dikutip dari "Buku Pintar Sains dalam Alquran" karya Dr Nadiah Thayyarah, ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang pentingnya menjaga kebersihan. Khususnya setelah membuang air kecil atau besar.

Dari Abi al Ghadiyah al Yamami, ia berkata, "Saya datang ke Madinah. Kemudian datanglah utusan Katsir ibn Ash-Shillat. Rasulullah lalu memanggil mereka, namun tak seorang pun yang bangkit kecuali Abu Hurairah dan lima orang dari mereka. Aku salah satunya. Mereka lalu bangkit dan makan. Kemudian Abu Hurairah mencuci tangannya, lalu berseru: Demi Allah, wahai penghuni masjid, kalian telah durhaka kepada Abu al Qasim." (HR Ahmad)