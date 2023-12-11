Lihat Ibunya yang Non-Muslim Selalu Baca Bismillah, Pria Ini Dapat Hidayah hingga Mantap Ucap Syahadat

INILAH kisah pria bernama Mahmud Yunus mantap mengucap dua kalimat syahadat karena ucapan Bismillah ibunya yang non-Muslim. Dia pun resmi memeluk Islam pada 1983.

Hidayah Islam ini didapat Mahmud Yunus berawal dari adik ibunya yang memiliki toko di sekitar Petojo, Jakarta Utara. Sekarang tokonya ada sekira 50 cabang berkat ibunya selalu membaca Bismillah.

BACA JUGA: Kisah Bule Cantik Amerika Ucap Syahadat Setelah Sadar Tuhan Tidak Punya Anak

BACA JUGA: Kisah Gadis Cantik Anak Pemuka Agama Ucap Syahadat Usai Temukan Alquran di Koper

"Karena tiap-tiap dibuka toko itu dia baca Bismillah, tapi belum Islam. Mama saya belum Islam waktu itu," ujar Mahmud Yunus, dilansir kanal YouTube Islam Trending TV.

Bahkan, keajaiban Bismillah lainnya dialami saat kepala Mahmud Yunus terluka dan ibunya coba mengobatinya. Ketika memegang kepala Mahmud, ibunya membaca Bismillah dan tidak lama kemudian lukanya sembuh.