HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Lihat Ibunya yang Non-Muslim Selalu Baca Bismillah, Pria Ini Dapat Hidayah hingga Mantap Ucap Syahadat

Hantoro , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |14:11 WIB
Lihat Ibunya yang Non-Muslim Selalu Baca Bismillah, Pria Ini Dapat Hidayah hingga Mantap Ucap Syahadat
Ilustrasi kisah Mahmud Yunus ucap syahadat berkat ucapan Bismillah ibunya yang non-Muslim. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

INILAH kisah pria bernama Mahmud Yunus mantap mengucap dua kalimat syahadat karena ucapan Bismillah ibunya yang non-Muslim. Dia pun resmi memeluk Islam pada 1983.

Hidayah Islam ini didapat Mahmud Yunus berawal dari adik ibunya yang memiliki toko di sekitar Petojo, Jakarta Utara. Sekarang tokonya ada sekira 50 cabang berkat ibunya selalu membaca Bismillah.

Kisah Mahmud Yunus ucap syahadat karena bacaan Bismillah. (Foto: YouTube Islam Trending TV)

"Karena tiap-tiap dibuka toko itu dia baca Bismillah, tapi belum Islam. Mama saya belum Islam waktu itu," ujar Mahmud Yunus, dilansir kanal YouTube Islam Trending TV.

Bahkan, keajaiban Bismillah lainnya dialami saat kepala Mahmud Yunus terluka dan ibunya coba mengobatinya. Ketika memegang kepala Mahmud, ibunya membaca Bismillah dan tidak lama kemudian lukanya sembuh. 

Halaman:
1 2 3
