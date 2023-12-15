Kisah Mualaf Influencer Sheikha Golani Sembuh dari Sakit Usai Pertama Kali Sujud Sholat

INILAH kisah mualaf influencer Sheikha Golani. Ia merasakan keajaiban sembuh dari penyakit yang sudah lama diderita ketika pertama kali sujud sholat.

Sheikha Golani dibesarkan di sebuah kota kecil di Norwegia dan semua temannya adalah orang setempat. Ia diajarkan untuk tidak menonjol dan menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Mereka sama sekali tidak religius atau tradisional. Agama Islam adalah sesuatu yang asing baginya dan keluarga. Di masa kecil, Sheikha Golani selalu merayakan Paskah dan Natal.

Dilansir laman Mvslim, kakek dan neneknya adalah Muslim, tetapi dia tidak pernah diajari tentang iman atau cara berdoa.