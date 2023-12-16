Ketika Abu Nawas Bisa Kasih Remisi ke Tahanan Seumur Hidup

ABU Nawas memiliki teman bernama Daras. Dia bercerita seminggu lalu Baginda Raja memberi potongan hukuman untuk para tahanan. Semua tahanan mendapat potongan setengah dari masa hukuman yang harus dijalani.

Untuk tahanan yang dihukum 10 tahun tinggal menjalani hukuman 5 tahun. Bila seorang tahanan dihukum 20 tahun, jadi 10 tahun saja.

"Terus masalahnya apa?" tanya Abu Nawas kepada Daras sambil melahap makanannya, dilansir nu.or.id.

"Masalahnya begini, karena ada tahanan yang dihukum seumur hidup (sampai sang tahanan tersebut meninggal), artinya kan harus ditentukan berapa lama sisanya ia akan dihukum?

"Padahal, tidak ada yang tahu kapan seseorang itu meninggal. Tidak ada yang tahu berapa lama umur seseorang itu," jelas Daras.

"Oh begitu? Berat juga masalahnya kalau begitu. Tapi, beri saya waktu 10 menit saja, saya habiskan dulu makanan saya," ucap Abu Nawas.