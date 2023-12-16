Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Sering Sumpah Palsu, Ini Bahayanya Menurut Islam

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |11:17 WIB
Sering Sumpah Palsu, Ini Bahayanya Menurut Islam
Ilustrasi bahaya sumpah palsu. (Foto: Shutterstock)
SUMPAH palsu adalah perbuatan buruk yang wajib dihindari umat manusia. Perbuatan sumpah palsu bisa setara dengan syirik.

Sumpah sendiri pada dasarnya dilakukan untuk menghilangkan keraguan, membatalkan syubhat, menegakkan argumentasi, menekankan berita, dan mengikrarkan hukum.

Kata sumpah berasal dari bahasa Arab, Al-qasam dalam Alquran. Seorang Muslim yang bersumpah, biasanya akan berusaha menempati janji. Pasalnya, dia bersumpah dengan membawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Namun, zaman sekarang masih banyak orang bersumpah palsu. Itu adalah orang yang tidak bisa mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang inilah yang selalu mengingkari sumpahnya kepada Allah Ta'ala. 

Lantas, hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada orang yang sering sumpah palsu? 

Ustadz Dr Khalid Basalamah Lc MA menjelaskan bahwa sumpah palsu itu sama saja perbuatan syirik.

"Kesaksian (sumpah) palsu atau perkataan dusta, mencuri, mengghibah, atau semua dosa yang bersangkutan dengan manusia, maka itu tidak cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," ujarnya dalam kanal YouTube Menara Islam. 

Halaman:
1 2
