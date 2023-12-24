Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kisah Ki Ageng Wonokusumo Jadi Pelantun Adzan di Zaman Majapahit, Sama seperti Bilal bin Rabah

Suharjono , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |08:24 WIB
Kisah Ki Ageng Wonokusumo Jadi Pelantun Adzan di Zaman Majapahit, Sama seperti Bilal bin Rabah
Ilustrasi kisah Ki Ageng Wonokusumo pelantun adzan di zaman Majapahit seperti Bilal bin Rabah. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

INILAH kisah Ki Ageng Wonokusumo adzan saat zaman Kerajaan Majapahit. Hal ini sama seperti dilakukan sahabat Bilal bin Rabah.

Pada zaman Rasulullah Shalallahu alaihi wassalam, Bilal bin Rabah dipercaya mengumandangkan adzan. Lalu ketika masa Kerajaan Majapahit ada hal serupa, Ki Ageng Wonokusumo yang selalu mengumandangkan panggilan sholat tersebut.

Berbicara Gunungkidul tidak bisa dilepaskan dari cerita-cerita pelarian Majapahit dan sejarah perkembangan Mataram Islam. Salah satunya adalah petilasan Ki Ageng Wonokusumo di Dusun Wonotoro, Desa Jatiayu Karangmojo.

Ki Ageng Wonokusumo tidak bisa lepas dari sejarah Kerajaan Mataram Islam. Wonokusumo tidak bisa lepas dari Sunan Pandanaran di Bayat Klaten serta KI Ageng Giring III.

Wonokusumo merupakan anak dari Ki Ageng Giring III. Setelah besar, dia pergi ke arah timur laut dan tinggal di Desa Gedangrejo Karangmojo.

Namun, kumandang adzan yang dilakukan tidak pernah terdengar baik dari wilayah Giring, Sodo Paliyan, maupun dari Bayat Klaten. Akhirnya, Wonokusumo mencari tempat yang tinggi di Bukit Wonotoro. 

Halaman:
1 2
