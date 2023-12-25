Kisah Khadijah Mendapat Gelar Ameerat-Quraisy Berkat Perbuatannya yang Suci

INILAH kisah wanita suci Khadijah yang mendapat gelar Ameerat-Quraisy. Ia merupakan istri pertama Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam yang sangat setia.

Ternyata kesetiaan Khadijah ini sudah berasal dari sifatnya dulu. Sampai dia dijuluki wanita suci.

Seperti dilansir buku "Jejak Bisnis Khadijah" karya Ashadi Zain, ada kisah yang menceritakan perjalanan Khadijah menjadi janda yang memutuskan untuk tidak ingin bersedih karena kehilangan suaminya.

Sebelum membangun rumah tangga dengan Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wa sallam, Khadijah pernah menikah sebanyak dua kali.

Suami pertamanya adalah Abu Halah bin Zarah. Suami keduanya yakni Ateeq bin Aaith. Namun, suasana tanah Arab yang senantiasa dihantui peperangan menjadikan kedua suami Khadijah jatuh sebagai korban.

Ketika menjadi janda untuk kedua kalinya, Khadijah membulatkan tekad untuk tidak menikah lagi. Banyak laki-laki Arab berpengaruh serta berkedudukan tinggi yang ingin menjadikannya istri.