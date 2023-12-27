Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Numpang Kapal Laut, Prajurit Ini Dapat Hidayah Islam dan Mantap Ucap Syahadat

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |15:01 WIB
Numpang Kapal Laut, Prajurit Ini Dapat Hidayah Islam dan Mantap Ucap Syahadat
Ilustrasi kisah prajurit dapat hidayah Islam saat menumpang kapal laut. (Foto: Okezone)
A
A
A

INILAH kisah prajurit yang sekarang bernama Mayor Abdullah mendapat hidayah Islam ketika berada di atas kapal laut. Dia pun langsung mantap mengucap dua kalimat syahadat

Diketahui bahwa hidayah Islam bisa datang kapan saja dan di mana saja. Seperti dialami Mayor Abdullah hingga memutuskan menjadi mualaf saat dalam perjalanan menumpang sebuah kapal laut.

Ilustrasi kapal laut. (Foto: Okezone)

Dilansir "Buku Islam The Final Choice: Seberkas Hidayah Menjemput Tokoh-Tokoh Dunia", Mayor Abdullah mulanya mendapat pembelajaran hidup tentang agama Islam dari nakhoda kapal bernama Syekh Ali. Dia membuka jalan pikiran sang tentara itu hingga memeluk Islam saat perjalan di atas kapal laut.

"Pada saat panggilan sholat tiba, dia (Syekh Ali) meninggalkan urusannya dan melaksanakan sholat dengan penuh perhatian dan kekhusyukan. Dia senantiasa dipenuhi dengan moral yang sangat baik dan memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas," tutur Mayor Abdullah. 

Halaman:
1 2
