MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Ini Peran Lembaga Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |17:29 WIB
Ini Peran Lembaga Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia
Ilustrasi lembaga zakat berperang mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. (Foto: Shutterstock)
MENGATASI kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Perlu adanya bantuan-bantuan dari banyak pihak, salah satunya lembaga zakat.

Pengajar Departemen Ekonomi UGM Wisnu Setiadi Nugroho mengatakan ada beberapa provinsi yang angka kemiskinan lebih tinggi secara persentase, dan rata-rata berada di Indonesia Timur.

Info grafis jenis-jenis zakat. (Foto: Okezone)

Namun perlu diingat, kata dia, Pulau Jawa juga memiliki populasi yang besar terkait kemiskinan dan ketimpangan, meskipun persentasenya kecil.

Pemerintah Indonesia memiliki target pada tahun 2024 tingkat kemiskinan di Tanah Air menjadi nol persen. Mengingat, Vietnam dan China telah berhasil melaksanakannya.

"Bisa enggak nol persen? Tentu seharusnya bisa, karena memang kita mau meningkatkan orang-orang yang di bawah garis kemiskinan ini," ujarnya dalam diskusi daring bersama Lazismu PP Muhammadiyah, Jumat (29/12/2023). 

