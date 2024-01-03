Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Setelah Viral Diduga Singgung Hijab, Senator Bali Arya Wedakarna Minta Maaf

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |11:08 WIB
Setelah Viral Diduga Singgung Hijab, Senator Bali Arya Wedakarna Minta Maaf
Senator Bali Arya Wedakarna klarifikasi dan minta maaf usai viral diduga menyinggung hijab. (Foto: Instagram @aryawedakarna)
A
A
A

SENATOR Bali Arya Wedakarna memberi klarifikasi sekaligus minta maaf setelah pernyataannya viral di linimasa media sosial. Dia viral setelah beredar potongan video pernyatannya yang diduga menyinggung soal hijab

Arya Wedakarna menyatakan video viral yang beredar itu telah dipotong oleh pihak tidak bertanggung jawab. Adapun rekaman tersebut berlangsung dalam kegiatan reses pada 29 Desember 2023.

Viral senator Bali Arya Wedakarna diduga menyinggung hijab. (Foto: Istimewa/YouTube)

"Ternyata video AWK dipotong. Klarifikasi dan penjelasan senator DPD RI Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS atas potongan video rapat resmi DPD RI B65 di masa RESES pada 29 Desember 2023 yg dipotong oleh pihak yang tidak bertanggungjawab," tulis keterangan di unggahan akun Instagram @aryawedakarna, dikutip pada Rabu (3/1/2024).

"Terkait aspirasi dan suara rakyat konstituen AWK agar putra/putri daerah Bali diprioritaskan menjadi Front Liner Bea Cukai di Airport Ngurah Rai dan kepatuhan instansi apa pun di Bali pada Perda Bali No 2/2012 Ttg Pariwisata Bali yang tegas dijiwai dan bernapaskan budaya HINDU dan diperkuat UU Provinsi Bali No. 15/2023. AWK memahami bagi pihak-pihak yang merasa tersinggung dan berkeberatan, disampaikan permohonan Maaf. Dumogi Indonesia Damai. Merdeka," lanjutnya. 

Topik Artikel :
Arya Wedakarna hijab Viral
Telusuri berita muslim lainnya
