HOME MUSLIM DOA HARIAN

5 Bacaan Doa agar Lancar dan Diterima Kerja

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |11:31 WIB
5 Bacaan Doa agar Lancar dan Diterima Kerja
Ilustrasi bacaan doa agar lancar dan diterima kerja. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

KETAHUI 5 bacaan doa agar lancar dan diterima kerja. Doa ini sangat penting diamalkan, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya memudahkan setiap hamba-Nya yang mau berdoa dan berusaha. 

Diketahui bahwa mendapat kerja sesuai minat dan bakat merupakan impian banyak orang. Tapi kenyataannya, mencari kerja saja sangat sulit. Seringkali seseorang mudah stres akibat sulit meraih pekerjaan.

Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur. Allah Ta'ala selalu mendengar doa hamba-hamba-Nya. Maka itu, mohonlah doa agar lancar dan diterima kerja.

Berikut bacaan doa supaya cepat mendapat pekerjaan yang diinginkan, sebagaimana telah Okezone himpun: 

Info grafis waktu mustajab berdoa. (Foto: Okezone)

1. Doa agar cepat mendapat pekerjaan yang baik

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَوَسِّعْ لِي فِي خُلُقِي ، وَطَيِّبْ لِي كَسْبِي ، وَقَنِّعْنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي ، وَلا تَذْهَبْ بِنَفْسِي إِلَى شَيْءٍ قَدْ صَرَفْتَهُ عَنَى.

Allahummaghfirli dzunubi, wa wassi’ khuluqi, wa thayyib lii kasabii, wa ghanni nii bimaa razaqtana, wa laa tadz-hab qalbii ilaa syai-in sharraftahu ‘annii.

"Ya Allah, ampunilah dosaku, muliakanlah akhlakku, berikanlah untukku pekerjaan yang baik, jadikanlah aku bersyukur saat menerima apa pun yang Engkau anugerahkan kepadaku, dan janganlah Engkau buatku mengingat sesuatu yang telah Engkau palingkan dariku." 

2. Doa meraih kemudahan dalam segala urusan

اللَّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً وَأَنْتَ تَجْعَلُ الحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً

Allahumma laa sahla illa maa ja’altahu sahlaa, wa anta taj’alul haznaa idza syi’ta sahlaa.

"Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan Engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah." (HR Ibnu Hibban) 

Halaman:
1 2
