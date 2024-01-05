5 Ciri Seseorang Ketempelan Setan, Salah Satunya Sering Mimpi Buruk

CIRI-ciri seseorang ketempelan setan ternyata cukup banyak ditanyakan. Diketahui bahwa dalam kehidupan ini ada dunia lain yang dihuni makhluk halus seperti setan atau jin.

Setiap orang memiliki kepercayaan setan atau jin itu hidup berdampingan dengan umat manusia, bahkan ada yang sampai merasuki tubuh seseorang.

Meskipun terdengar mengerikan, banyak orang percaya bahwa makhluk halus memiliki pengaruh dalam kehidupan. Makhluk halus itu bahkan bisa menyerupai bentuk dan jenis hingga menempel di tubuh seseorang.

Nah, berikut ciri-ciri manusia ketempelan setan atau makhluk halus lainnya, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Syiarku Islam.

1. Sering mimpi buruk

Ciri-ciri pertama manusia ketempelan setan adalah sering bermimpi buruk. Biasanya bermimpi melihat hewan atau kuburan yang membuat merasa ketakutan, mengigau, hingga membangunkan orang di sebelahnya saat tengah malam.

"Apalagi kalau melihat binatang simbol setan, seperti cicak, ular, anjing. Kalau ada orang yang bilang lihat ular, mau nikah, ini dilarang. Melihat ular, mau nikah, itu tidak benar," ujar Ustadz Dr Khalid Basalamah Lc MA.

Ia menerangkan, jenis ularnya biasanya macam-macam dan selalu berwarna gelap. Dalam mimpi itu ularnya berusaha menyerang dan melilit tubuh orang tersebut.

"Kalau mimpi menakutkan, setan sedang menyihir, berusaha merusak dia, sehingga tidak berprestasi di kehidupan," sambungnya.

2. Mimpi tentang hawa nafsu

Ciri-ciri kedua biasanya sering diikuti mimpi tentang hawa nafsu, seperti mimpi junub, seseorang didatangi laki-laki atau perempuan.

"Bisa jadi orang yang dia suka atau yang suka dia, dan ini setan buka pintu itu, bisa jadi orang-orang itu yang menyihirnya, atau dasarnya dia enggak kenal orang itu, dalam bentuk makhluk bertubuh besar itu tandanya ada jin yang menyukainya," jelasnya.