Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

5 Ciri Seseorang Ketempelan Setan, Salah Satunya Sering Mimpi Buruk

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |10:00 WIB
5 Ciri Seseorang Ketempelan Setan, Salah Satunya Sering Mimpi Buruk
Ilustrasi sering mimpi buruk jadi ciri-ciri seseorang ketempelan setan. (Foto: Freepik)
A
A
A

CIRI-ciri seseorang ketempelan setan ternyata cukup banyak ditanyakan. Diketahui bahwa dalam kehidupan ini ada dunia lain yang dihuni makhluk halus seperti setan atau jin.

Setiap orang memiliki kepercayaan setan atau jin itu hidup berdampingan dengan umat manusia, bahkan ada yang sampai merasuki tubuh seseorang.

Meskipun terdengar mengerikan, banyak orang percaya bahwa makhluk halus memiliki pengaruh dalam kehidupan. Makhluk halus itu bahkan bisa menyerupai bentuk dan jenis hingga menempel di tubuh seseorang.

Nah, berikut ciri-ciri manusia ketempelan setan atau makhluk halus lainnya, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Syiarku Islam. 

1. Sering mimpi buruk

Ciri-ciri pertama manusia ketempelan setan adalah sering bermimpi buruk. Biasanya bermimpi melihat hewan atau kuburan yang membuat merasa ketakutan, mengigau, hingga membangunkan orang di sebelahnya saat tengah malam.

"Apalagi kalau melihat binatang simbol setan, seperti cicak, ular, anjing. Kalau ada orang yang bilang lihat ular, mau nikah, ini dilarang. Melihat ular, mau nikah, itu tidak benar," ujar Ustadz Dr Khalid Basalamah Lc MA.

Ia menerangkan, jenis ularnya biasanya macam-macam dan selalu berwarna gelap. Dalam mimpi itu ularnya berusaha menyerang dan melilit tubuh orang tersebut.

"Kalau mimpi menakutkan, setan sedang menyihir, berusaha merusak dia, sehingga tidak berprestasi di kehidupan," sambungnya. 

2. Mimpi tentang hawa nafsu

Ciri-ciri kedua biasanya sering diikuti mimpi tentang hawa nafsu, seperti mimpi junub, seseorang didatangi laki-laki atau perempuan.

"Bisa jadi orang yang dia suka atau yang suka dia, dan ini setan buka pintu itu, bisa jadi orang-orang itu yang menyihirnya, atau dasarnya dia enggak kenal orang itu, dalam bentuk makhluk bertubuh besar itu tandanya ada jin yang menyukainya," jelasnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/613/3139897/cahaya_hati_indonesia-UxIC_large.jpg
Siang Ini di Cahaya Hati Indonesia “Berlindung ke Allah dari Kejahatan Malam” bersama David Chalik, Ustadz Hilmi Firdaus dan Ustadzah Inarotul Ain, Pukul 12.00 WIB di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/614/3077839/cerita-wanita-cantik-sembuh-dari-kehidupan-abnormal-setelah-masuk-islam-tEHluQQGXW.jpg
Cerita Wanita Cantik Sembuh dari Kehidupan Abnormal Setelah Masuk Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/614/3076997/cerita-gadis-cantik-ucap-syahadat-setelah-dapat-bukti-tuhan-itu-satu-B2nZHQdjkI.jpg
Cerita Gadis Cantik Ucap Syahadat Setelah Dapat Bukti Tuhan Itu Satu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/614/3076648/diusir-hingga-dimasukkan-ke-kandang-hewan-kisah-perjuangan-mualaf-desima-GJbRR95SEy.jpg
Diusir hingga Dimasukkan ke Kandang Hewan, Kisah Perjuangan Mualaf Desima
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/614/3076333/kisah-si-cantik-silvi-masuk-islam-usai-lihat-pria-idamannya-sholat-dan-mengaji-j2YYYAgm8a.jpg
Kisah si Cantik Silvi Masuk Islam Usai Lihat Pria Idamannya Sholat dan Mengaji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/614/3075683/kisah-wanita-cantik-masuk-islam-setelah-baca-surat-al-baqarah-YyJ7uEh3Pt.jpg
Kisah Wanita Cantik Masuk Islam Setelah Baca Surat Al Baqarah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement