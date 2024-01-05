Doa agar Terhindar dari Kecelakaan dalam Perjalanan

DOA agar terhindar dari kecelakaan dalam perjalanan. Amalan ini penting diketahui, apalagi baru saja terjadi musibah tabrakan Kereta Api Turangga dengan KA Lokal Bandung Raya di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Jumat 5 Januari 2024 pagi sekira pukul 06.00 WIB.

Doa ini hendaknya selalu diamalkan kaum Muslimin ketika melakukan safar atau perjalanan jauh. Tujuannya agar selalu meraih keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Berikut ini bacaan doa agar terhindar dari kecelakaan dalam perjalanan, seperti telah Okezone himpun:

1. Doa keluar rumah

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ

Bismillahi tawakkaltu ‘alallah laa hawla wa laa quwwata illa billah.

Artinya: "Dengan nama Allah, aku bertawakkal kepada-Nya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan-Nya." (HR Abu Dawud nomor 5095 dan Tirmidzi: 3426, dari Anas bin Malik)

2. Doa safar perjalanan jauh

اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِعَنَّابُعْدَهُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِوَالْخَلِيْفَةُفِى الْاَهْلِ

Allahumma hawwin ‘alainaa safaranaa hadzaa waatwi ‘annaa bu’dahu. Allahumma antashookhibu fiissafari walkholiifatu fiil ahli.

Artinya: "Ya Allah, mudahkanlah kami bepergian ini, dan dekatkanlah kejauhannya. Ya Allah yang menemani dalam bepergian, dan Engkau pula yang melindungi keluarga."

3. Doa naik pesawat dan kapal laut

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ

Bismillaahi majreehaa wa mursaahaa, inna rabbii laghafuurur-rahiim. Wa maa qadarullaaha haqqa qadrih.

Artinya: "Dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS Hud: 41)