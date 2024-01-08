Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Apa Saja Materi Tes CAT dan Wawancara Petugas Haji 2024?

Maruf El Rumi , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |17:55 WIB
Apa Saja Materi Tes CAT dan Wawancara Petugas Haji 2024?
Anna Hasbie Juru Bicara Kementerian Agama. (Foto: Kemenag)
A
A
A

JAKARTA - Salah satu rangkaian seleksi petugas haji 2024 adalah melakukan tes yang berbasis Computer Assisted Test (CAT). Musim haji 2024, Kementerian Agama (Kemenag) akan membuka pendaftaran petugas haji 2024 tingkat pusat mulai 11 sampai 19 Januari 2024.

 "Kami mengundang para pelamar yang memenuhi syarat, untuk ikut ambil bagian dalam seleksi PPIH Arab Saudi," kata Juru bicara Kementerian Agama Anna Hasbie di Jeddah, Senin (8/1/2024). Dijelaskan Anna, materi Soal CAT terkait moderasi beragama, wawasan kebangsaan, manasik haji, regulasi perhajian, serta tugas dan fungsi layanan.

CAT dan wawancara, akan dilaksanakan di Asrama Haji Pondok Gede pada 25 Januari 2024 dan hasilnya diumumkan melalui pada 29 Januari 2024. Sedangkan materi Wawancara, akan menggali tentang kemampuan baca tulis Al-Quran, pendalaman tugas dan fungsi petugas haji, problem solving, integritas, serta pemahaman keagamaan yang moderat dan kepemimpinan.

Direktur Bina Haji pada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Arsad Hidayat menambahkan, ada empat formasi pada seleksi PPIH Arab Saudi 1445 H/2024 M, yaitu: Media Center Haji (MCH), Pelindungan Jemaah, Layanan Jemaah Lansia, serta Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji (PKP3JH).

Halaman:
1 2
