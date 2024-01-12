Mengapa Menikah Harus dengan yang Sekufu?

MENGAPA menikah harus dengan yang sekufu? Hal yang dimaksud dengan sekufu adalah kesetaraan. Artinya ada kesetaraan dan kesamaan antara calon suami dengan calon istri dalam hal-hal tertentu. Misalnya, sekufu dalam hal harta, yakni kekayaan calon suami kurang lebih setara dengan kekayaan istri.

Dilansir Konsultasisyariah.com, sekufu atau setara yang disepakati ulama bahkan bisa menyebabkan pernikahan tidak sah jika tidak diperhatikan, yakni kesetaraan dalam agama.

Setara dalam agama artinya agama calon suami dan istri itu sama. Seorang Muslimah hanya setara dengan seorang Muslim.

Para ulama sepakat bahwa seorang wanita Muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir (Tanya Jawab Masalah Nikah dari A sampai Z hal 150, terbitan Media Hidayah).

Sedangkan kesetaraan dalam masalah yang lainnya diperselisihkan oleh para ulama, apakah perlu diperhatikan ataukah tidak.

Pernikahan yang tidak dilandasi oleh kesetaraan (selain sekufu dalam agama dan menjaga kehormatan) itu tidaklah haram. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wanita-wanita yang haram dinikahi.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

"Dan dihalalkan bagi kamu perempuan selain itu (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina …" (QS An-Nisa: 24)