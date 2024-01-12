Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Mengapa Menikah Harus dengan yang Sekufu?

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |13:12 WIB
Mengapa Menikah Harus dengan yang Sekufu?
Ilustrasi menikah dengan yang sekufu. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

MENGAPA menikah harus dengan yang sekufu? Hal yang dimaksud dengan sekufu adalah kesetaraan. Artinya ada kesetaraan dan kesamaan antara calon suami dengan calon istri dalam hal-hal tertentu. Misalnya, sekufu dalam hal harta, yakni kekayaan calon suami kurang lebih setara dengan kekayaan istri. 

Dilansir Konsultasisyariah.com, sekufu atau setara yang disepakati ulama bahkan bisa menyebabkan pernikahan tidak sah jika tidak diperhatikan, yakni kesetaraan dalam agama.

Setara dalam agama artinya agama calon suami dan istri itu sama. Seorang Muslimah hanya setara dengan seorang Muslim.

Para ulama sepakat bahwa seorang wanita Muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir (Tanya Jawab Masalah Nikah dari A sampai Z hal 150, terbitan Media Hidayah). 

Info grafis kriteria pasangan hidup ala Rasulullah. (Foto: Okezone)

Sedangkan kesetaraan dalam masalah yang lainnya diperselisihkan oleh para ulama, apakah perlu diperhatikan ataukah tidak.

Pernikahan yang tidak dilandasi oleh kesetaraan (selain sekufu dalam agama dan menjaga kehormatan) itu tidaklah haram. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wanita-wanita yang haram dinikahi.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

"Dan dihalalkan bagi kamu perempuan selain itu (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina …" (QS An-Nisa: 24) 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Sekufu menikah Pernikahan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/330/3178798/talak-DRoe_large.jpg
Suami Jatuhkan Talak saat Emosi, Bagaimana Hukumnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/614/3178752/perceraian-OpXU_large.jpg
Suami Kecanduan Judol, Istri Boleh Gugat Cerai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/614/3177590/pernikahan-QR9V_large.jpg
Tak Paham Bahasa Arab saat Akad, Pernikahan Tetap Sah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/614/3167740/pernikahan-eA0S_large.jpg
100 Pasangan Nikah Massal di Masjid Istiqlal, Masyarakat Kurang Mampu hingga Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/614/3164642/pegawai_kua_selat_nasik-fx8U_large.jpg
Demi Akad di Pulau Terluar, Pegawai KUA 3,5 Jam Arungi Laut Belitung hingga Perahu Mogok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/614/3160612/pernikahan-SLk4_large.jpg
5 Mahar yang Dilarang dalam Islam, Waspadai Daftar Ini Sebelum Menikah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement